Калинская в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, занимающую в рейтинге WTA девятое место, и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

По ходу матча Калинская сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Свитолина подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Анна Калинская сыграет чешской теннисисткой Каролиной Муховой, являющейся 19-й ракеткой мира.