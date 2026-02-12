Скидки
Калинская в двух сетах обыграла Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла представительницу Украины Элину Свитолину, занимающую в рейтинге WTA девятое место, и вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Встреча спортсменок продлилась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Доха (ж). 3-й круг
11 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

По ходу матча Калинская сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Свитолина подала навылет пять раз, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Анна Калинская сыграет чешской теннисисткой Каролиной Муховой, являющейся 19-й ракеткой мира.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
