Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 11 февраля

Вчера, 11 февраля, в Дохе (Катар) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). Третий круг. Результаты 11 февраля:

Варвара Грачёва (Франция, Q) – Мария Саккари (Греция) – 6:7 (3:7), 0:6;

Энн Ли (США) – Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) – 6:7 (7:5), 7:5, 4:6;

Мирра Андреева (Россия, 5) – Виктория Мбоко (Канада, 10) – 3:6, 6:3, 6:7 (5:7);

Елена Остапенко (Латвия) – Камила Осорио (Колумбия, Q) – 6:3, 6:1;

Ига Швёнтек (Польша, 1) – Дарья Касаткина (Австралия) – 5:7, 6:1, 6:1;

Каролина Плишкова (Чехия, SR) – Каролина Мухова (Чехия, 14) – 2:5, отказ Плишковой;

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 6:4, 2:6, 5:7;

Анна Калинская (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 7) – 6:4, 6:3.

