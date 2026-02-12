Скидки
Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: расписание матчей на 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Дохе (Катар) продолжается розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. Состоятся четвертьфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 1/4 финала. Расписание на 12 февраля (время — мск):

  • 15:00. Елена Остапенко (Латвия) — Элизабетта Коччаретто (Италия);
  • 16:30. Ига Швёнтек (Польша) — Мария Саккари (Греция);
  • 18:00. Виктория Мбоко (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан);
  • 19:30. Каролина Мухова (Чехия) — Анна Калинская (Россия).

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
