Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было делом принципа». Калинская — о негативном опыте контракта с одним из брендов

«Было делом принципа». Калинская — о негативном опыте контракта с одним из брендов
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала историю, связанную с её сотрудничеством с одним из крупнейших мировых брендов спортивной одежды.

«Каждые три года ведь контракт? Есть мысли, даже не то что хочется контракт, хочется продолжить с этим брендом работать. Когда этого не произошло в 2024 году, я уже вышла на корт без контракта, но надела adidas. Тогда подошёл главный из теннисного отдела, попросил билеты на четвертьфинал. Думала, что сейчас переподпишем. Этого не случилось, была удивлена, но меня это особо не задело.

У меня есть подруги, которые переживают, не хотят идти в магазин и покупать форму. Это даже влияет на их состояние на корте. Я не понимаю этого, пойду в магазин и куплю форму. Когда мне сказали после Австралии, что не предложили новый контракт, сказала: «Хорошо, что делать? Не хочу носить adidas». Да, это было делом принципа. Особенно после того, как человек попросил прийти в бокс на четвертьфинал, до этого ему было всё равно, как я играла. А после этого не вышел на связь, ничего не сказал после матча. Разочаровалась, наверное, в компании», — сказала Калинская в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт!».

Материалы по теме
Калинская впервые победила украинку Свитолину! Россиянка — в четвертьфинале Дохи
Калинская впервые победила украинку Свитолину! Россиянка — в четвертьфинале Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android