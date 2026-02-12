«Было делом принципа». Калинская — о негативном опыте контракта с одним из брендов

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала историю, связанную с её сотрудничеством с одним из крупнейших мировых брендов спортивной одежды.

«Каждые три года ведь контракт? Есть мысли, даже не то что хочется контракт, хочется продолжить с этим брендом работать. Когда этого не произошло в 2024 году, я уже вышла на корт без контракта, но надела adidas. Тогда подошёл главный из теннисного отдела, попросил билеты на четвертьфинал. Думала, что сейчас переподпишем. Этого не случилось, была удивлена, но меня это особо не задело.

У меня есть подруги, которые переживают, не хотят идти в магазин и покупать форму. Это даже влияет на их состояние на корте. Я не понимаю этого, пойду в магазин и куплю форму. Когда мне сказали после Австралии, что не предложили новый контракт, сказала: «Хорошо, что делать? Не хочу носить adidas». Да, это было делом принципа. Особенно после того, как человек попросил прийти в бокс на четвертьфинал, до этого ему было всё равно, как я играла. А после этого не вышел на связь, ничего не сказал после матча. Разочаровалась, наверное, в компании», — сказала Калинская в подкасте Елены Весниной «Весна зовёт!».