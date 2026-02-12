В Казахстане высказались об идее Дегтярёва запретить въезд сменившим гражданство атлетам

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев выскзаался об идее министра спорта Михаила Дегтярёва о запрете на въезд в Россию сменившим гражданство спортсменам. Ранее министр спорта допустил, что спортсменам, сменившим спортивное гражданство, будет запрещён въезд в страну.

«Комментировать законопроекты других государств я не могу, как бы это ни касалось нас и наших спортсменов. Рыбакина и Бублик сейчас тренируются, участвуют в сборах. Недавно оба выступили за сборную в Астане, а дальше у них грунтовый сезон. Не знаю, как это может на них повлиять», — сказал Доскараев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.