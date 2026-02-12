Карен Хачанов проиграл Хауме Мунару во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) сопернику из Испании Хауме Мунару, занимающему в рейтинге ATP 37-е место. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6.

По ходу матча Хачанов сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Мунар подал навылет четыре раза, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинальной стадии Мунар сыграет с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом и Александром Бубликом.