Карен Хачанов — Хауме Мунар, результат матча 12 февраля 2026, счёт 1:2, 2-й круг; ATP-500 Роттердам

Карен Хачанов проиграл Хауме Мунару во втором круге турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов уступил во втором круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) сопернику из Испании Хауме Мунару, занимающему в рейтинге ATP 37-е место. Встреча спортсменов продлилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 6:7 (8:10), 6:3, 3:6.

Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2026, четверг. 13:10 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 8 		6 3
7 10 		3 6
         
Хауме Мунар
37
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

По ходу матча Хачанов сделал семь эйсов, не допустил двойных ошибок и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. Мунар подал навылет четыре раза, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинальной стадии Мунар сыграет с победителем матча между Ян-Леннардом Штруффом и Александром Бубликом.

Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
