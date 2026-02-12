Остапенко обыграла Коччаретто и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в матче четвертьфинала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) обыграла соперницу из Италии Элизабетту Коччаретто, занимающую в рейтинге WTA 57-ю строчку, и вышла в полуфинал. Встреча спортсменок продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

По ходу матча Остапенко сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. Коччаретто подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

Далее Остапенко сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и казахстанкой Еленой Рыбакиной.