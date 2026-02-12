Скидки
Остапенко обыграла Коччаретто и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе

Комментарии

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в матче четвертьфинала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) обыграла соперницу из Италии Элизабетту Коччаретто, занимающую в рейтинге WTA 57-ю строчку, и вышла в полуфинал. Встреча спортсменок продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 15:10 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Элизабетта Коччаретто
57
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

По ходу матча Остапенко сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. Коччаретто подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.

Далее Остапенко сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и казахстанкой Еленой Рыбакиной.

Сетка турнира WTA-1000 в Дохе
