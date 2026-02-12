Остапенко обыграла Коччаретто и вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе
24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко в матче четвертьфинала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) обыграла соперницу из Италии Элизабетту Коччаретто, занимающую в рейтинге WTA 57-ю строчку, и вышла в полуфинал. Встреча спортсменок продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 15:10 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
57
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
По ходу матча Остапенко сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала все шесть заработанных брейк-пойнтов. Коччаретто подала навылет один раз, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти.
Далее Остапенко сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и казахстанкой Еленой Рыбакиной.
