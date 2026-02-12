Де Минор взял верх над Вавринкой и вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в матче второго круга швейцарца Стэна Вавринку (106-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча де Минор выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта шести. Стэн Вавринка сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Алекс де Минор поспорит с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.