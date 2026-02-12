Скидки
Алекс де Минор — Стэн Вавринка, результат матча 12 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг турнира АТР-500 в Роттердаме

Де Минор взял верх над Вавринкой и вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в матче второго круга швейцарца Стэна Вавринку (106-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2026, четверг. 18:20 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Стэн Вавринка
106
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча де Минор выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта шести. Стэн Вавринка сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.

За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Алекс де Минор поспорит с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.

Сетка турнира в Роттердаме
Календарь турнира в Роттердаме
