Де Минор взял верх над Вавринкой и вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в матче второго круга швейцарца Стэна Вавринку (106-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2026, четверг. 18:20 МСК
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
106
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут. За время матча де Минор выполнил три подачи навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта шести. Стэн Вавринка сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и реализовал единственный брейк-пойнт в матче.
За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Алекс де Минор поспорит с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.
