Ига Швёнтек — Мария Саккари, результат матча 12 февраля 2026, счет 1:2, 1/4 финала WTA-1000 в Дохе

Швёнтек неожиданно проиграла Саккари в 1/4 финала «тысячника» в Дохе
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе, уступив в четвертьфинале соревнований гречанке Марии Саккари (52-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 5:7.

Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
2 		6 7
         
Мария Саккари
52
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Саккари не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Ига Швёнтек сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

В полуфинале турнира в Дохе Ига Швёнтек сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Каролиной Муховой.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
