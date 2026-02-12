Швёнтек неожиданно проиграла Саккари в 1/4 финала «тысячника» в Дохе
Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира WTA-1000 в Дохе, уступив в четвертьфинале соревнований гречанке Марии Саккари (52-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 5:7.
Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
52
Мария Саккари
М. Саккари
Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. За время матча Саккари не выполнила ни одной подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Ига Швёнтек сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
В полуфинале турнира в Дохе Ига Швёнтек сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Каролиной Муховой.
