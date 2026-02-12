Скидки
Мария Саккари оценила победу над Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Дохе
52-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Дохе (Катар). Саккари одержала победу в матче со счётом 2:6, 6:4, 7:5.

Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 5
2 		6 7
         
Мария Саккари
52
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

«У меня просто нет слов, потому что давно у меня не было такого дня, как сегодня. Когда ты опускаешься в рейтинге и плохо играешь в теннис, начинаешь сомневаться в себе. Думаешь, что больше никогда не сможешь обыграть этих игроков. Это большой процесс, через который нужно пройти в голове, чтобы поверить, что ты способен на это.

В прошлом году во втором круге против неё я не была уверена в себе. Я не верила в себя. В этом году всё по-другому. Должна сказать, что чувствую себя намного лучше», – сказала Саккари в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира в Дохе Саккари сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Каролиной Муховой.

