Мария Саккари оценила победу над Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Дохе

52-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Дохе (Катар). Саккари одержала победу в матче со счётом 2:6, 6:4, 7:5.

«У меня просто нет слов, потому что давно у меня не было такого дня, как сегодня. Когда ты опускаешься в рейтинге и плохо играешь в теннис, начинаешь сомневаться в себе. Думаешь, что больше никогда не сможешь обыграть этих игроков. Это большой процесс, через который нужно пройти в голове, чтобы поверить, что ты способен на это.

В прошлом году во втором круге против неё я не была уверена в себе. Я не верила в себя. В этом году всё по-другому. Должна сказать, что чувствую себя намного лучше», – сказала Саккари в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира в Дохе Саккари сыграет с победительницей встречи между российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Каролиной Муховой.