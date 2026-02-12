Анна Калинская — Каролина Мухова: онлайн-трансляция 1/4 финала «тысячника» в Дохе
Сегодня, 12 февраля, в Дохе (Катар) пройдёт встреча 1/4 финала турнира WTA-1000 между 28-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и чешкой Каролиной Муховой, занимающей 19-ю строчку рейтинга WTA. Матч начнётся не ранее 21:20 мск.
Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 21:20 МСК
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
28
Анна Калинская
А. Калинская
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка Анна Калинская — Каролина Мухова.
Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Муховой. Она выиграла у Калинской во втором круге US Open — 2020 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), а также в четвертьфинале Нинбо-2024 (2:6, 6:2, 6:3). Оба предыдущих поединка также прошли на харде.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Аманда Анисимова.
