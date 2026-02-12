Рыбакина в трёх сетах проиграла Мбоко в 1/4 финала турнира в Дохе
Поделиться
Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), уступив в четвертьфинале соревнований канадке Виктории Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 4:6.
Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 20:00 МСК
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. За время матча Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти за матч. Виктория Мбоко сделала в игре шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.
В полуфинале «тысячника» в Дохе Виктория Мбоко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
23:13
-
22:53
-
22:24
-
22:19
-
20:42
-
20:40
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
17:03
-
16:53
-
16:10
-
15:51
-
14:29
-
10:22
-
09:59
-
08:30
-
00:55
-
00:30
- 11 февраля 2026
-
23:55
-
23:44
-
23:18
-
22:55
-
22:43
-
20:42
-
20:16
-
19:59
-
19:42
-
19:10
-
18:59
-
17:56
-
17:39
-
17:21
-
16:30
-
16:30