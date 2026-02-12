Рыбакина в трёх сетах проиграла Мбоко в 1/4 финала турнира в Дохе

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), уступив в четвертьфинале соревнований канадке Виктории Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:4, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. За время матча Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти за матч. Виктория Мбоко сделала в игре шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале «тысячника» в Дохе Виктория Мбоко сыграет с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.