«Она феномен». Синнер — о победе Бриньоне в супергиганте на ОИ-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе итальянской горнолыжницы Федерики Бриньоне в супергиганте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Она феномен. После всего, через что ей пришлось пройти, после такой травмы, вернуться и добиться такого результата — это нечто выдающееся», – приводит слова Синнера La Gazzetta Dello Sport.

Для 35-летней Бриньоне эта победа стала первой в карьере на Олимпийских играх. Она стала самой возрастной горнолыжницей, которой удалось завоевать золото в данной дисциплине на Олимпийских играх. Ранее Бриньоне завоёвывала серебряные и бронзовые медали в гигантском слаломе (Пхёнчхан-2018 и Пекин-2022), на предыдущей Олимпиаде также стала бронзовым призёром в комбинации. Итальянка дважды побеждала в общем зачёте Кубка мира (в 2020 и 2025 годах), став первой итальянской горнолыжницей, которой покорилось это достижение.