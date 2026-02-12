Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, обыграв Меджедовича
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (79-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.
Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2026, четверг. 21:40 МСК
79
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Хамад Меджедович сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в матча.
За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.
