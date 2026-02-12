Скидки
Феликс Оже-Альяссим — Хамад Меджедович, результат матча 12 февраля 2026, счет 2:0, 2-й круг турнира АТР-500 в Роттердаме

Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, обыграв Меджедовича
Комментарии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (79-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2026, четверг. 21:40 МСК
Хамад Меджедович
79
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Хамад Меджедович сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в матча.

За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.

Сетка турнира в Роттердаме
Календарь турнира в Роттердаме
