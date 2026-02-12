Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме, обыграв Меджедовича

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды), обыграв в матче второго круга серба Хамада Меджедовича (79-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 31 минуту. За время матча Оже-Альяссим выполнил девять подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх. Хамад Меджедович сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и не смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт в матча.

За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором.