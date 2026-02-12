«Не ожидала от себя такого результата». Мбоко — о победе над Рыбакиной в Дохе
13-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала победу в матче 1/4 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) над казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 20:00 МСК
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|4
3
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Эта неделя была сумасшедшей. Я никогда не ожидала от себя такого результата, просто постепенно шла день за днём. Матч с Еленой был отличным. Сейчас у неё очень хорошие результаты, и для меня большая честь играть такой матч и делить с ней корт. Надеюсь, в будущем мы сыграем друг против друга ещё много раз», – сказала Мбоко в интервью на корте после матча.
За право сыграть в финале турнира в Дохе Мбоко поспорит с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко.
