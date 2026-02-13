Скидки
Анна Калинская — Каролина Мухова, результат матча 12 февраля 2026, счет 0:2, 1/4 финала WTA-1000 в Дохе

Анна Калинская проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе
Комментарии

28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), проиграв в четвертьфинале чешке Каролине Муховой (19-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 22:45 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Анна Калинская
28
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Каролина Мухова выполнила одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Анна Калинская сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.

За право сыграть в финале турнира в Дохе Каролина Мухова поспорит с греческой теннисисткой Марией Саккари.

Сетка турнира в Дохе
Календарь турнира в Дохе
Звездопад на «тысячнике» в Дохе: Рыбакина и Швёнтек сенсационно проиграли в 1/4 финала
Комментарии
