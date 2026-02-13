Анна Калинская проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе
28-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в 1/2 финала турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), проиграв в четвертьфинале чешке Каролине Муховой (19-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.
Доха (ж). 1/4 финала
12 февраля 2026, четверг. 22:45 МСК
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
28
Анна Калинская
А. Калинская
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Каролина Мухова выполнила одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смогла реализовать четыре брейк-пойнта из пяти. Анна Калинская сделала в игре два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти.
За право сыграть в финале турнира в Дохе Каролина Мухова поспорит с греческой теннисисткой Марией Саккари.
