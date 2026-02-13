Скидки
Определились все участницы полуфинальных матчей «тысячника» в Дохе

Комментарии

Вчера, 12 февраля, в Дохе (Катар) состоялись четвертьфинальные матчи турнира WTA-1000, по результатам которых определились участницы полуфиналов соревнований. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом полуфинальных пар турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 1/2 финала:

Елена Остапенко (Латвия) – Виктория Мбоко (Канада, 10);

Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия, 14).

«Тысячник» в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова. В розыгрыше турнира этого года она завершила свою борьбу во втором круге, снявшись по ходу третьего сета матча с чешкой Каролиной Плишковой (7:5, 6:7 (3:7), 1:4 отказ Анисимовой).

