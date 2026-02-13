Турнир WTA-1000 в Дохе, 2026 год: результаты матчей 12 февраля

Вчера, 12 февраля, в Дохе (Катар) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 1/4 финала. Результаты 12 февраля:

Елена Остапенко (Латвия) – Элизабетта Коччаретто (Италия, LL) – 7:5, 6:4;

Мария Саккари (Греция) – Ига Швентек (Польша, 1) – 2:6, 6:4, 7:5;

Виктория Мбоко (Канада, 10) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 7:5, 4:6, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 14) – Анна Калинская (Россия) – 6:3, 6:4.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.