Мухова поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира в Дохе с Саккари

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) с гречанкой Марией Саккари.

Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Мария Саккари
52
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Мы играли друг с другом довольно много раз, хотя прошло уже немало времени. Я смотрела её матч с Игой — это была отличная битва. Обе сыграли невероятно. Конечно, будет тяжело, но я готова принять этот вызов», – сказала Мухова в интервью на корте после матча.

Во втором полуфинале турнира сыграют канадская теннисистка Виктория Мбоко и латвийка Елена Остапенко.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.

