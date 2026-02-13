Мухова поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира в Дохе с Саккари
19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) с гречанкой Марией Саккари.
Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
52
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
|1
|2
|3
|
|
19
Каролина Мухова
К. Мухова
«Мы играли друг с другом довольно много раз, хотя прошло уже немало времени. Я смотрела её матч с Игой — это была отличная битва. Обе сыграли невероятно. Конечно, будет тяжело, но я готова принять этот вызов», – сказала Мухова в интервью на корте после матча.
Во втором полуфинале турнира сыграют канадская теннисистка Виктория Мбоко и латвийка Елена Остапенко.
Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.
