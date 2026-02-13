Мухова поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала турнира в Дохе с Саккари

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова поделилась ожиданиями от предстоящего полуфинального матча турнира WTA-1000 в Дохе (Катар) с гречанкой Марией Саккари.

«Мы играли друг с другом довольно много раз, хотя прошло уже немало времени. Я смотрела её матч с Игой — это была отличная битва. Обе сыграли невероятно. Конечно, будет тяжело, но я готова принять этот вызов», – сказала Мухова в интервью на корте после матча.

Во втором полуфинале турнира сыграют канадская теннисистка Виктория Мбоко и латвийка Елена Остапенко.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.