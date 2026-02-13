Александр Бублик вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Штруффа

В ночь с 12 на 13 февраля мск на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между выступающим под флагом Казахстана 10-й ракеткой мира Александром Бубликом (третий посев) и 82-м в мировом рейтинге Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Встреча закончилась победой Бублика в трёх сетах — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Бублик 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. Штруфф выполнил девять эйсов при двух двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме Александр Бублик сыграет с 37-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.