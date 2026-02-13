Александр Бублик вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Штруффа

В ночь с 12 на 13 февраля мск на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между выступающим под флагом Казахстана 10-й ракеткой мира Александром Бубликом (третий посев) и 82-м в мировом рейтинге Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Встреча закончилась победой Бублика в трёх сетах — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|4
|6
Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Бублик 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. Штруфф выполнил девять эйсов при двух двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.
В четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме Александр Бублик сыграет с 37-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.
- 13 февраля 2026
-
01:58
-
00:50
-
00:33
-
00:22
-
00:12
- 12 февраля 2026
-
23:53
-
23:13
-
22:53
-
22:24
-
22:19
-
20:42
-
20:40
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
17:03
-
16:53
-
16:10
-
15:51
-
14:29
-
10:22
-
09:59
-
08:30
-
00:55
-
00:30
- 11 февраля 2026
-
23:55
-
23:44
-
23:18
-
22:55
-
22:43
-
20:42
-
20:16
-
19:59
-
19:42
-
19:10