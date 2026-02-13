Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ян-Леннард Штруфф — Александр Бублик, результат матча 12 февраля 2026, счет 1:2, 2-й круг турнира ATP-500 в Роттердаме

Александр Бублик вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Штруффа
Комментарии

В ночь с 12 на 13 февраля мск на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между выступающим под флагом Казахстана 10-й ракеткой мира Александром Бубликом (третий посев) и 82-м в мировом рейтинге Яном-Леннардом Штруффом из Германии. Встреча закончилась победой Бублика в трёх сетах — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

Роттердам. 2-й круг
12 февраля 2026, четверг. 23:30 МСК
Ян-Леннард Штруфф
82
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		6 3
7 7 		4 6
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. Бублик 13 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов. Штруфф выполнил девять эйсов при двух двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В четвертьфинале турнира ATP-500 в Роттердаме Александр Бублик сыграет с 37-й ракеткой мира испанцем Хауме Мунаром.

Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android