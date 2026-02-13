Александр Бублик — о подачах Хуберта Хуркача: я чёртов Джокович по сравнению с ним

10-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, во время матча первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с 70-м номером мирового рейтинга поляком Хубертом Хуркачем (6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5) эмоционально прокомментировал стабильность подачи своего соперника.
|1
|2
|3
|
|6 1
|5
|
|7 7
|7
«Эйс, эйс, двойная ошибка, двойная ошибка, эйс, эйс… да что это за чёртовщина? И ещё говорят, что я — тот, у кого нет ритма? Да я чёртов Джокович по сравнению с ним!» — сказал Бублик на корте во время матча.
По ходу матча с Бубликом Хуркач выполнил 25 эйсов и допустил девять двойных ошибок. На счету Александра в этой игре 12 подач навылет и четыре двойные ошибки.
После победы над Хуркачем в первом круге «пятисотника» в Роттердаме во втором круге Александр Бублик с 13 эйсами и семью двойными ошибками переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (7:6 (7:2), 4:6, 6:3) и вышел в 1/4 финала турнира.
Видео: Александру Бублику вручили футболку «Ювентуса»
- 13 февраля 2026
-
03:33
-
01:58
-
00:50
-
00:33
-
00:22
-
00:12
- 12 февраля 2026
-
23:53
-
23:13
-
22:53
-
22:24
-
22:19
-
20:42
-
20:40
-
20:01
-
19:44
-
19:31
-
17:03
-
16:53
-
16:10
-
15:51
-
14:29
-
10:22
-
09:59
-
08:30
-
00:55
-
00:30
- 11 февраля 2026
-
23:55
-
23:44
-
23:18
-
22:55
-
22:43
-
20:42
-
20:16
-
19:59
-
19:42