Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик — о подачах Хуберта Хуркача: я чёртов Джокович по сравнению с ним

Александр Бублик — о подачах Хуберта Хуркача: я чёртов Джокович по сравнению с ним
Комментарии

10-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, во время матча первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с 70-м номером мирового рейтинга поляком Хубертом Хуркачем (6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5) эмоционально прокомментировал стабильность подачи своего соперника.

Роттердам. 1-й круг
11 февраля 2026, среда. 16:40 МСК
Хуберт Хуркач
70
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 1 5
6 2 		7 7 7
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

«Эйс, эйс, двойная ошибка, двойная ошибка, эйс, эйс… да что это за чёртовщина? И ещё говорят, что я — тот, у кого нет ритма? Да я чёртов Джокович по сравнению с ним!» — сказал Бублик на корте во время матча.

По ходу матча с Бубликом Хуркач выполнил 25 эйсов и допустил девять двойных ошибок. На счету Александра в этой игре 12 подач навылет и четыре двойные ошибки.

После победы над Хуркачем в первом круге «пятисотника» в Роттердаме во втором круге Александр Бублик с 13 эйсами и семью двойными ошибками переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (7:6 (7:2), 4:6, 6:3) и вышел в 1/4 финала турнира.

Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
Материалы по теме
Бублик обыграл Хуркача и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме
Александр Бублик вышел в 1/4 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Штруффа

Видео: Александру Бублику вручили футболку «Ювентуса»

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android