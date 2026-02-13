Александр Бублик — о подачах Хуберта Хуркача: я чёртов Джокович по сравнению с ним

10-я ракетка мира Александр Бублик, представляющий Казахстан, во время матча первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) с 70-м номером мирового рейтинга поляком Хубертом Хуркачем (6:7 (2:7), 7:6 (7:1), 7:5) эмоционально прокомментировал стабильность подачи своего соперника.

«Эйс, эйс, двойная ошибка, двойная ошибка, эйс, эйс… да что это за чёртовщина? И ещё говорят, что я — тот, у кого нет ритма? Да я чёртов Джокович по сравнению с ним!» — сказал Бублик на корте во время матча.

По ходу матча с Бубликом Хуркач выполнил 25 эйсов и допустил девять двойных ошибок. На счету Александра в этой игре 12 подач навылет и четыре двойные ошибки.

После победы над Хуркачем в первом круге «пятисотника» в Роттердаме во втором круге Александр Бублик с 13 эйсами и семью двойными ошибками переиграл немца Яна-Леннарда Штруффа (7:6 (7:2), 4:6, 6:3) и вышел в 1/4 финала турнира.

