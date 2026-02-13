Скидки
«Это будет не ради галочки». Рик Макки — о возможном возвращении Серены Уильямс на корт

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс поделился мнением о её возможном возвращении на корт. Ранее стало известно, что Международное агентство по честности в теннисе обновило свой список восстановлений, где была указана Серена Уильямс. Спортсменка завершит свой шестимесячный повторный вход в пул антидопингового тестирования 22 февраля.

«Чего ожидать от Серены и её возвращения? Та же борьба, та же решимость, те же невероятные внутренние качества, которые нельзя купить в интернете, но которые она проявляет на корте.

Когда Серена начинает играть, она полностью отдаётся. Если она вернётся, это будет не ради галочки. Она надеется выиграть ещё один «Большой шлем», – написал Макки в социальной сети.

