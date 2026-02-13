Арина Соболенко и Ига Швёнтек отказались от участия на турнире WTA-1000 в Дубае

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась от участия в турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Об этом стало известно из публикации на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Также на турнире не выступит вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек.

Напомним, Арина Соболенко отказалась и от участия в турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Ранее представительница Беларуси проиграла второй подряд финал на Открытом чемпионате Австралии.

Второй подряд в феврале крупный турнир категории WTA-1000 состоится в Дубае. Соревнования пройдут с 15 по 21 февраля. Действующей чемпионкой является россиянка Мирра Андреева.