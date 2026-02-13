Виктория Мбоко вышла в финал «тысячника» в Дохе, обыграв Елену Остапенко
13-я ракетка мира 19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В полуфинале она одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко (24-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.
Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 18:10 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Мбоко выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Остапенко ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В финале «тысячника» в Дохе Виктория Мбоко сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия).
