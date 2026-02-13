Скидки
Елена Остапенко — Виктория Мбоко, результат матча 13 февраля 2026, счет 0:2, полуфинал турнир WTA-1000 Доха

Виктория Мбоко вышла в финал «тысячника» в Дохе, обыграв Елену Остапенко
Комментарии

13-я ракетка мира 19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко вышла в финал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В полуфинале она одержала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко (24-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 18:10 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Мбоко выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Остапенко ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В финале «тысячника» в Дохе Виктория Мбоко сыграет с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия).

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Арина Соболенко и Ига Швёнтек отказались от участия на турнире WTA-1000 в Дубае
Комментарии
