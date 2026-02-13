Анастасия Захарова вышла в финал квалификации турнира WTA-1000 в Дубае

105-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в финал квалификации турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте она одержала победу над Юлией Грабер из Австрии (79-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Захарова не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. На счету Грабер два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в основную сетку «тысячника» в Дубае Анастасия Захарова поборется с итальянской теннисисткой Элизабеттой Коччаретто (пятая сеяная).