19-летняя Виктория Мбоко дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Дохе

19-летняя Виктория Мбоко дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Дохе
19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко впервые в карьере войдёт в топ-10 мирового рейтинга WTA. Это стало известно после того, как она вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в полуфинале Елену Остапенко из Латвии (6:3, 6:2).

Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 18:10 МСК
Елена Остапенко
24
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Мбоко поднимется с 13-го как минимум на 10-е место. Канадка может стать девятой ракеткой мира, если завоюет титул в Катаре. Из топ-10 рейтинга она вытеснит российскую теннисистку Екатерину Александрову. Отметим, что в 2025 году Мбоко выиграла «тысячник» в Монреале (Канада).

В финале «тысячника» в Дохе Виктория Мбоко сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия).

Виктория Мбоко вышла в финал «тысячника» в Дохе, обыграв Елену Остапенко
