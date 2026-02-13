19-летняя Виктория Мбоко дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Дохе
19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко впервые в карьере войдёт в топ-10 мирового рейтинга WTA. Это стало известно после того, как она вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), обыграв в полуфинале Елену Остапенко из Латвии (6:3, 6:2).
Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 18:10 МСК
24
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Мбоко поднимется с 13-го как минимум на 10-е место. Канадка может стать девятой ракеткой мира, если завоюет титул в Катаре. Из топ-10 рейтинга она вытеснит российскую теннисистку Екатерину Александрову. Отметим, что в 2025 году Мбоко выиграла «тысячник» в Монреале (Канада).
В финале «тысячника» в Дохе Виктория Мбоко сразится с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия).
