Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 7:5.
Роттердам. 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 16:55 МСК
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 4
|5
65
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Его соперник сделал в игре 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.
За право выйти в полуфинал турнира в Роттердаме Алекс де Минор поспорит с нидерландским теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом.
