Алекс де Минор — Ботик ван де Зандсхулп, результат матча 13 февраля 2026, счет 2:1, 1/4 финала АТР-500 в Роттердаме

Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 7:5.

Роттердам. 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 16:55 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 7
6 		6 4 5
         
Ботик ван де Зандсхулп
65
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Его соперник сделал в игре 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

Новости. Теннис
Новости. Теннис

