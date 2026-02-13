Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (65-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча де Минор выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из пяти. Его соперник сделал в игре 12 эйсов, допустил восемь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи.

