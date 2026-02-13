Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Саккари — Каролина Мухова, результат матча 13 февраля 2026, счёт 1:2, полуфинал турнир WTA 1000 Доха

Каролина Мухова обыграла Марию Саккари и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В полуфинале она одержала волевую победу над представительницей Греции Марией Саккари (52-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
Мария Саккари
52
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 1
3 		6 6
         
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Саккари ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале «тысячника» в Дохе Каролина Мухова сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Материалы по теме
19-летняя Виктория Мбоко дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android