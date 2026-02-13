Каролина Мухова обыграла Марию Саккари и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дохе
19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В полуфинале она одержала волевую победу над представительницей Греции Марией Саккари (52-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
Доха (ж). 1/2 финала
13 февраля 2026, пятница. 19:40 МСК
52
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|1
|
|6
|6
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Саккари ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале «тысячника» в Дохе Каролина Мухова сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко.
