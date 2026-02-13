Каролина Мухова обыграла Марию Саккари и вышла в финал турнира WTA-1000 в Дохе

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова пробилась в финал на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В полуфинале она одержала волевую победу над представительницей Греции Марией Саккари (52-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. За это время Мухова выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 17 заработанных. На счету Саккари ни одного эйса, три двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В финале «тысячника» в Дохе Каролина Мухова сыграет с 19-летней канадской теннисисткой Викторией Мбоко.