Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дохе

В пятницу, 13 февраля, в Дохе (Катар) продолжился розыгрыш хардового турнира категории WTA-1000. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также с определившейся парой финалисток.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Дохе (Катар). 1/2 финала. Результаты матчей:

Елена Остапенко (Латвия) — Виктория Мбоко (Канада, 10) — 3:6, 2:6;

Мария Саккари (Греция) — Каролина Мухова (Чехия, 14) — 3:6, 6:4, 6:1.

Таким образом, титул в Дохе разыграют 13-я ракетка мира Виктория Мбоко и 19-й номер рейтинга Каролина Мухова. Матч состоится завтра, 14 февраля.