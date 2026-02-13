Циципас рассказал, как впервые в жизни попробовал алкоголь в компании Надаля и Федерера

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 33-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как веселился в компании многократных чемпионов ТБШ Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Я впервые напился с Рафой и Роджером на Кубке Лэйвера – 2019. Это был первый раз в жизни, когда я пробовал алкоголь. Я даже не имел представления, что заказать, никогда раньше подобного не пробовал. Роджер подошёл и сказал: «Давай, тебе нужно что-то выпить». Я подумал: «Если Роджер говорит, что нужно выпить, значит, нужно выпить». Это был очень весёлый вечер», — сказал Циципас в подкасте What’s the Call.