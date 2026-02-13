«Просто безумно». Виктория Мбоко оценила предстоящий дебют в топ-10 рейтинга WTA

19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко прокомментировала свой дебют в топ-10 рейтинга WTA по итогам турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), где она вышла в финал.

«Это просто безумно. Я не ожидала, что это произойдёт так быстро. Просто живу день за днём, турнир за турниром, на каждом хочу показать хороший результат. Я не предъявляю к себе слишком высоких требований. Не то, что я обязательно выиграю каждый турнир, но всегда хочется выложиться на полную.

Думаю, это произошло довольно быстро, однако это приятное чувство. Приятно видеть этот рубеж, эту цифру. Так что да, я очень рада», — приводит слова Мбоко сайт WTA.