Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме, обыграв Грикспора

Комментарии

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он одолел 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Роттердам. 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 21:40 МСК
Таллон Грикспор
27
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2
7 7 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Встреча теннисистов продлилась 1 час 44 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Грикспора три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира категории АТР-500 в Роттердаме Оже-Альяссим сразится с победителем матча Хауме Мунар — Александр Бублик.

