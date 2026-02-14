Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме, обыграв Грикспора
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он одолел 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.
Роттердам. 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 21:40 МСК
27
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Встреча теннисистов продлилась 1 час 44 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Грикспора три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
В полуфинале турнира категории АТР-500 в Роттердаме Оже-Альяссим сразится с победителем матча Хауме Мунар — Александр Бублик.
