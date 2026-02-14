Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира АТР-500 в Роттердаме, обыграв Грикспора

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал турнира категории АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/4 финала он одолел 27-ю ракетку мира представителя Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 44 минуты. За это время Оже-Альяссим выполнил девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. На счету Грикспора три подачи навылет, три двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира категории АТР-500 в Роттердаме Оже-Альяссим сразится с победителем матча Хауме Мунар — Александр Бублик.