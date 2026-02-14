Александр Бублик вышел в 1/2 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Мунара

В ночь с 13 на 14 февраля мск на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) завершился матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между выступающим под флагом Казахстана 10-й ракеткой мира Александром Бубликом (третий посев) и 37-м в мировом рейтинге Хауме Мунаром из Испании. Встреча закончилась победой Бублика в трёх сетах — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Бублик 10 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Мунар выполнил восемь эйсов при одной двойной ошибке и использовал один брейк-пойнт из 11 заработанных за матч.

В полуфинале турнира ATP-500 в Роттердаме Александр Бублик сыграет с 6-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.