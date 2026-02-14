Скидки
Хауме Мунар — Александр Бублик, результат матча 14 февраля 2026, счет 1:2, 1/4 финала турнира ATP-500 в Роттердаме

Александр Бублик вышел в 1/2 финала «пятисотника» в Роттердаме, обыграв Мунара
Комментарии

В ночь с 13 на 14 февраля мск на хардовом турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) завершился матч 1/4 финала в мужском одиночном разряде между выступающим под флагом Казахстана 10-й ракеткой мира Александром Бубликом (третий посев) и 37-м в мировом рейтинге Хауме Мунаром из Испании. Встреча закончилась победой Бублика в трёх сетах — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Роттердам. 1/4 финала
13 февраля 2026, пятница. 23:45 МСК
Хауме Мунар
37
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 3
6 		6 4 7 7
         
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Бублик 10 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Мунар выполнил восемь эйсов при одной двойной ошибке и использовал один брейк-пойнт из 11 заработанных за матч.

В полуфинале турнира ATP-500 в Роттердаме Александр Бублик сыграет с 6-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Календарь турнира ATP-500 в Роттердаме
Сетка турнира ATP-500 в Роттердаме
