Стала известна сетка турнира АТР-250 в Делрэй-Бич, где сыграют Фриц, Рууд и Тьен

Появилась сетка хардового турнира АТР-250 в Делрэй-Бич (США). В соревнованиях примут участие американец Тейлор Фриц (седьмая ракетка мира), норвежец Каспер Рууд (13-й номер рейтинга), американский теннисист Лёнер Тьен (23-й номер рейтинга) и другие игроки. Российские теннисисты не принимают участия в турнире.

Тейлор Фриц, Лёнер Тьен и Каспер Рууд начнут своё выступление на турнире со второго круга соревнований. Фриц сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Ходаром и соотечественником Итаном Куином. Каспер Рууд поборется за выход в 1/4 финала турнира с победителем встречи между Маркосом Гироном и квалифаером, а Лёнер Тьен сыграет во втором круге с сильнейшим теннисистом из пары Миомир Кецманович (Сербия) – Маттиа Беллуччи (Италия).

Турнир в Дэлрей-Бич пройдёт с 16 по 22 февраля. Действующим победителем соревнований является серб Миомир Кецманович.