Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку «тысячника» в Дубае

105-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова не смогла выйти в основную сетку турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), проиграв в финале квалификации итальянке Элизабетте Коччаретто (57-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 5:7.

Теннисистки провели на корте 2 часа 57 минут. За время матча Коччаретто выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 22 брейк-пойнтов. Анастасия Захарова сделала в игре два эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

«Тысячник» в Дубае пройдёт с 15 по 21 февраля. Действующей победительницей соревнований является российская теннисистка Мирра Андреева.