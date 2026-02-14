Стала известна сетка «тысячника» в Дубае, где Мирра Андреева может сыграть с Касаткиной

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В основную сетку заявлены шесть россиянок. Турнир пройдёт с 15 по 21 февраля.

Посев возглавила третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она начнёт выступление на турнире со второго круга.

Второй номер посева достался американке Аманде Анисимовой, которая проведёт стартовый матч с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Крейчиковой.

Турнир WTA-1000 в Дубае. Стартовые матчи с участием россиянок