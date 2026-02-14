Скидки
Стала известна сетка «тысячника» в Дубае, где Мирра Андреева может сыграть с Касаткиной

Комментарии

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В основную сетку заявлены шесть россиянок. Турнир пройдёт с 15 по 21 февраля.

Посев возглавила третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она начнёт выступление на турнире со второго круга.

Второй номер посева достался американке Аманде Анисимовой, которая проведёт стартовый матч с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Крейчиковой.

Турнир WTA-1000 в Дубае. Стартовые матчи с участием россиянок

  • Анна Калинская — Елена Остапенко (Латвия);
  • Екатерина Александрова (Россия, 8) — Лулу Сун (Новая Зеландия)/Магда Линетт (Польша);
  • Диана Шнайдер — Майя Джойнт (Австралия);
  • Мирра Андреева (Россия, 5) — Лаура Зигемунд (Германия)/Дарья Касаткина (Австралия);
  • Людмила Самсонова (Россия, 13) — Лейла Фернандес (Канада);
  • Анастасия Пввлюченкова — Барбора Крейчикова (Чехия).
Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
