Стала известна сетка «тысячника» в Дубае, где Мирра Андреева может сыграть с Касаткиной
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В основную сетку заявлены шесть россиянок. Турнир пройдёт с 15 по 21 февраля.
Посев возглавила третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она начнёт выступление на турнире со второго круга.
Второй номер посева достался американке Аманде Анисимовой, которая проведёт стартовый матч с победительницей встречи между россиянкой Анастасией Павлюченковой и чешкой Барборой Крейчиковой.
Турнир WTA-1000 в Дубае. Стартовые матчи с участием россиянок
- Анна Калинская — Елена Остапенко (Латвия);
- Екатерина Александрова (Россия, 8) — Лулу Сун (Новая Зеландия)/Магда Линетт (Польша);
- Диана Шнайдер — Майя Джойнт (Австралия);
- Мирра Андреева (Россия, 5) — Лаура Зигемунд (Германия)/Дарья Касаткина (Австралия);
- Людмила Самсонова (Россия, 13) — Лейла Фернандес (Канада);
- Анастасия Пввлюченкова — Барбора Крейчикова (Чехия).
