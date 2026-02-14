Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дохе, где сыграют Медведев и Рублёв
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Катаре (Доха). В основную сетку заявлены три россиянина. Турнир пройдёт с 16 по 21 февраля.
Посев возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, в начале февраля выигравший турнир «Большого шлема» Australian Open. Второй номер посева достался итальянскому спортсмену Яннику Синнеру, занимающему в рейтинге ATP второе место.
Теннис. Турнир ATP-500 в Дохе. Стартовые матчи с участием россиян:
- Карен Хачанов (Россия, 7) — Хауме Мунар (Испания);
- Андрей Рублёв (Россия, 5) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);
- Даниил Медведев (Россия, 4) — Цзюнчэн Шан (Китай).
