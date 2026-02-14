Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дохе, где сыграют Медведев и Рублёв

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Катаре (Доха). В основную сетку заявлены три россиянина. Турнир пройдёт с 16 по 21 февраля.

Посев возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, в начале февраля выигравший турнир «Большого шлема» Australian Open. Второй номер посева достался итальянскому спортсмену Яннику Синнеру, занимающему в рейтинге ATP второе место.

Теннис. Турнир ATP-500 в Дохе. Стартовые матчи с участием россиян: