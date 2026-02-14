Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дохе, где сыграют Медведев и Рублёв

Стала известна сетка турнира ATP-500 в Дохе, где сыграют Медведев и Рублёв
Комментарии

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-500 в Катаре (Доха). В основную сетку заявлены три россиянина. Турнир пройдёт с 16 по 21 февраля.

Посев возглавил первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, в начале февраля выигравший турнир «Большого шлема» Australian Open. Второй номер посева достался итальянскому спортсмену Яннику Синнеру, занимающему в рейтинге ATP второе место.

Теннис. Турнир ATP-500 в Дохе. Стартовые матчи с участием россиян:

  • Карен Хачанов (Россия, 7) — Хауме Мунар (Испания);
  • Андрей Рублёв (Россия, 5) — Йеспер де Йонг (Нидерланды);
  • Даниил Медведев (Россия, 4) — Цзюнчэн Шан (Китай).
Сетка турнира ATP-500 в Дохе
Материалы по теме
Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи
Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android