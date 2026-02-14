Алекс де Минор вышел в финал «пятисотника» в Роттердаме, где может сыграть с Бубликом

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в финал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он одержал победу над французом Уго Умбером (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и 10 нереализованных брейк-пойнтов.

В финале «пятисотника» в Роттердаме Алекс де Минор сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).