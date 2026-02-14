Алекс де Минор вышел в финал «пятисотника» в Роттердаме, где может сыграть с Бубликом
Поделиться
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор пробился в финал на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он одержал победу над французом Уго Умбером (36-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Роттердам. 1/2 финала
14 февраля 2026, суббота. 17:10 МСК
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
36
Уго Умбер
У. Умбер
Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время де Минор выполнил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Умбера ни одного эйса, две двойные ошибки и 10 нереализованных брейк-пойнтов.
В финале «пятисотника» в Роттердаме Алекс де Минор сыграет с победителем матча Александр Бублик (Казахстан) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 февраля 2026
-
19:48
-
19:20
-
18:47
-
16:28
-
16:09
-
15:28
-
12:22
-
09:30
-
02:36
-
00:15
- 13 февраля 2026
-
22:48
-
22:44
-
22:08
-
21:56
-
20:38
-
19:42
-
19:29
-
19:24
-
18:55
-
14:27
-
08:30
-
03:33
-
01:58
-
00:50
-
00:33
-
00:22
-
00:12
- 12 февраля 2026
-
23:53
-
23:13
-
22:53
-
22:24
-
22:19
-
20:42
-
20:40
-
20:01