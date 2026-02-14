Скидки
Алина Корнеева вышла в финал турнира WTA-125 в Португалии

Алина Корнеева вышла в финал турнира WTA-125 в Португалии
Комментарии

157-я ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Алина Корнеева сыграет в финале на турнире категории WTA-125 в Ойэраше (Португалия). В полуфинале она одержала уверенную победу над местной спортсменкой Матилде Жорже (287-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Корнеева выполнила две подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Жорже ни одного эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

В финале турнира в Ойэраше Алина Корнеева сразится с чешской теннисисткой Дарьей Видьмановой (137-я ракетка мира).

Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи
Мирра идёт на Рыбакину в финале, Медведев на Алькараса — в 1/2 финала: сетки Дубая и Дохи
