Каролина Мухова — Виктория Мбоко, результат матча 14 февраля 2026, счет 2:0, финал турнир WTA 1000 Доха

Каролина Мухова обыграла Викторию Мбоко и стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова одержала победу на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале она переиграла 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Доха (ж). Финал
14 февраля 2026, суббота. 18:05 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Мухова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Мбоко четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Этот титул стал вторым в карьере 29-летней Каролины Муховой в одиночном разряде и первым «тысячником». По итогам турнира в Дохе в рейтинге WTA она поднимется на 11-ю строчку.

