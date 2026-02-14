Каролина Мухова обыграла Викторию Мбоко и стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дохе

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова одержала победу на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале она переиграла 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Мухова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Мбоко четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Этот титул стал вторым в карьере 29-летней Каролины Муховой в одиночном разряде и первым «тысячником». По итогам турнира в Дохе в рейтинге WTA она поднимется на 11-ю строчку.