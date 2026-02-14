29-летняя Мухова — самая возрастная спортсменка, выигравшая свой первый «тысячник» в Дохе

19-я ракетка мира, 29-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова стала самой возрастной спорстменкой, выигравшей свой первый титул на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) с момента основания турнира в 2001 году. Сегодня, 14 февраля, в финале она переиграла 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Этот титул стал вторым в карьере 29-летней Каролины Муховой в одиночном разряде и первым «тысячником». По итогам турнира в Дохе в рейтинге WTA она поднимется на 11-ю строчку.

«Тысячник» в Дохе проходил с 8 по 14 февраля. Прошлогодней чемпионкой является американская теннисистка Аманда Анисимова.