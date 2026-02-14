29-летняя Мухова — самая возрастная спортсменка, выигравшая свой первый «тысячник» в Дохе
19-я ракетка мира, 29-летняя чешская теннисистка Каролина Мухова стала самой возрастной спорстменкой, выигравшей свой первый титул на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) с момента основания турнира в 2001 году. Сегодня, 14 февраля, в финале она переиграла 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.
Доха (ж). Финал
14 февраля 2026, суббота. 18:05 МСК
19
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
13
Виктория Мбоко
В. Мбоко
Этот титул стал вторым в карьере 29-летней Каролины Муховой в одиночном разряде и первым «тысячником». По итогам турнира в Дохе в рейтинге WTA она поднимется на 11-ю строчку.
«Тысячник» в Дохе проходил с 8 по 14 февраля. Прошлогодней чемпионкой является американская теннисистка Аманда Анисимова.
