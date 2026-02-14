Скидки
«Приятно вспомнить вкус победы». Мухова — о титуле на турнире WTA-1000 в Дохе

19-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар). В финале она обыграла канадку Викторию Мбоко (13-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 7:5.

Доха (ж). Финал
14 февраля 2026, суббота. 18:05 МСК
Каролина Мухова
19
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Виктория Мбоко
13
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

«Прошло много времени с тех пор, как я выиграла турнир. Просто приятно снова испытать это чувство и вспомнить вкус победы здесь, в Дохе. Это невероятно. Большое спасибо. Хочу поздравить Викторию. Ты ещё подросток, если я не ошибаюсь. Ты играешь с такой зрелостью и невероятно здорово. Для тебя это была невероятная неделя. Поздравляю. Уверена, впереди у тебя много титулов. Где бы ни была твоя команда, поздравляю, ребята, и удачи до конца сезона.

Очень рада за свою команду, что мы переживаем это вместе. Спасибо, что стоите здесь со мной. Спасибо всем. Ваша поддержка значит очень много. Просто очень рада, что мы празднуем это вместе и проживаем эту победу сообща», — сказала Мухова на церемонии награждения.

Комментарии
