Александр Бублик проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме, взяв три гейма

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он потерпел поражение от шестого номера рейтинга канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 1:6, 2:6.

Матч продолжался 54 минуты. За это время Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале «пятисотника» в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором.