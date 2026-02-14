Александр Бублик проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме, взяв три гейма
10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он потерпел поражение от шестого номера рейтинга канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 1:6, 2:6.
Роттердам. 1/2 финала
14 февраля 2026, суббота. 21:40 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Матч продолжался 54 минуты. За это время Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
В финале «пятисотника» в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором.
