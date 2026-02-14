Скидки
Александр Бублик — Феликс Оже-Альяссим, результат матча 14 февраля 2026, счет 0:2, полуфинал турнир ATP 500 Роттердам

Александр Бублик проиграл Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Роттердаме, взяв три гейма
Комментарии

10-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В полуфинале он потерпел поражение от шестого номера рейтинга канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 1:6, 2:6.

Роттердам. 1/2 финала
14 февраля 2026, суббота. 21:40 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

Матч продолжался 54 минуты. За это время Бублик выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Оже-Альяссима семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В финале «пятисотника» в Роттердаме Феликс Оже-Альяссим встретится с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Алекс де Минор вышел в финал «пятисотника» в Роттердаме, где может сыграть с Бубликом
