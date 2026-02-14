Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились финалисты турнира ATP-500 в Роттердаме

Определились финалисты турнира ATP-500 в Роттердаме
Комментарии

В субботу, 14 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) продолжился розыгрыш хардового турнира категории ATP-500. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также с определившейся парой финалистов.

Теннис. Турнир ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). 1/2 финала. Результаты матчей:

  • Алекс де Минор (Австралия, 1) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:3.
  • Александр Бублик (Казахстан, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 1:6, 2:6.

Таким образом, титул в Роттердаме разыграют восьмая ракетка мира Алекс де Минор и шестой номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим. Матч состоится в воскресенье, 15 февраля.

Материалы по теме
Каролина Мухова обыграла Викторию Мбоко и стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android