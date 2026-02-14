Определились финалисты турнира ATP-500 в Роттердаме

В субботу, 14 февраля, в Роттердаме (Нидерланды) продолжился розыгрыш хардового турнира категории ATP-500. В рамках соревнований прошли полуфинальные матчи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, а также с определившейся парой финалистов.

Теннис. Турнир ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). 1/2 финала. Результаты матчей:

Алекс де Минор (Австралия, 1) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:3.

Александр Бублик (Казахстан, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — 1:6, 2:6.

Таким образом, титул в Роттердаме разыграют восьмая ракетка мира Алекс де Минор и шестой номер рейтинга Феликс Оже-Альяссим. Матч состоится в воскресенье, 15 февраля.