Тейлор Фриц обыграл Марина Чилича и вышел в финал турнира в Далласе

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал турнира Далласе. На стадии полуфинала он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Фритц 22 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти попыток. Чилич сделал 16 эйсов и допустил восемь двойных ошибок.

В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США).

Турнир в Далласе проходит с 9 по 15 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,8 млн.