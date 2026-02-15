Скидки
Тейлор Фриц — Марин Чилич, результат матча 14 февраля 2026, счет 2:0, полуфинал турнир ATP 500 Даллас

Тейлор Фриц обыграл Марина Чилича и вышел в финал турнира в Далласе
Комментарии

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал турнира Далласе. На стадии полуфинала он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Даллас. 1/2 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
Тейлор Фриц
7
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 5 		6 3
         
Марин Чилич
61
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Фритц 22 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти попыток. Чилич сделал 16 эйсов и допустил восемь двойных ошибок.

В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США).
Турнир в Далласе проходит с 9 по 15 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,8 млн.

Комментарии
