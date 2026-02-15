Тейлор Фриц обыграл Марина Чилича и вышел в финал турнира в Далласе
Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц вышел в финал турнира Далласе. На стадии полуфинала он обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Даллас. 1/2 финала
14 февраля 2026, суббота. 23:10 МСК
7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
61
Марин Чилич
М. Чилич
Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. За это время Фритц 22 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти попыток. Чилич сделал 16 эйсов и допустил восемь двойных ошибок.
В финале турнира Фритц встретится с победителем пары Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США).
Турнир в Далласе проходит с 9 по 15 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,8 млн.
