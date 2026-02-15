Определились финалисты турнира в Буэнос-Айресе
Определились все финалисты турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). В решающем матче турнира 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло встретится с 22-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардели.
Буэнос-Айрес. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
19
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
|1
|2
|3
|
|
22
Лучано Дардери
Л. Дардери
Финальный матч состоится 15 февраля, начало – 22:00 мск.
Напомним, на стадии полуфинала Серундоло обыграл соотечественника Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:3, 7:5. Дардери, в свою очередь, за выход в финал сломил сопротивление аргентинца Себастьяна Баэса (7:6, 6:1).
Победитель турнира получит 250 рейтинговых очков и $ 102 тыс. Теннисист, занявший второе место, получит 165 рейтинговых очков и $ 59 тыс. призовых.
