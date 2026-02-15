Скидки
Определились финалисты турнира в Буэнос-Айресе

Определились все финалисты турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). В решающем матче турнира 19-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло встретится с 22-й ракеткой мира итальянцем Лучано Дардели.

Буэнос-Айрес. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Лучано Дардери
22
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Финальный матч состоится 15 февраля, начало – 22:00 мск.

Напомним, на стадии полуфинала Серундоло обыграл соотечественника Томаса Мартина Этчеверри со счётом 6:3, 7:5. Дардери, в свою очередь, за выход в финал сломил сопротивление аргентинца Себастьяна Баэса (7:6, 6:1).

Победитель турнира получит 250 рейтинговых очков и $ 102 тыс. Теннисист, занявший второе место, получит 165 рейтинговых очков и $ 59 тыс. призовых.

Календарь турнира в Буэнос-Айресе
Сетка турнира в Буэнос-Айресе
