Шаповалов проиграл Шелтону в полуфинале турнира в Далласе
Девятая ракетка мира американец Бен Шелтон обыграл 40-ю ракетку мира представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинале турнира в Далласе со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).
Даллас. 1/2 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 02:10 МСК
40
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|6 4
|
|6
|7 7
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За это время Шаповалов сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. Шелтон сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов.
В финале турнира Шелтон встретится с американцем Тейлором Фрицем, который ранее обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
Турнир в Далласе проходит с 9 по 15 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,8 млн.
