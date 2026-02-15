Скидки
Теннис

Денис Шаповалов — Бен Шелтон, результат матча 15 февраля 2026, счет 1:2, полуфинал турнир ATP 500 Даллас

Шаповалов проиграл Шелтону в полуфинале турнира в Далласе
Девятая ракетка мира американец Бен Шелтон обыграл 40-ю ракетку мира представителя Канады Дениса Шаповалова в полуфинале турнира в Далласе со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4).

Даллас. 1/2 финала
15 февраля 2026, воскресенье. 02:10 МСК
Денис Шаповалов
40
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 6 4
4 		6 7 7
         
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Продолжительность встречи составила 2 часа 38 минут. За это время Шаповалов сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал 1 из 11 брейк-пойнтов. Шелтон сделал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один из шести брейк-пойнтов.

В финале турнира Шелтон встретится с американцем Тейлором Фрицем, который ранее обыграл представителя Хорватии Марина Чилича со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

Турнир в Далласе проходит с 9 по 15 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 2,8 млн.

Календарь турнира в Далласе
Сетка турнира в Далласе
