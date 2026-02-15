«Лучший матч за долгое время». Оже-Альяссим — о победе над Бубликом в Роттердаме

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал выход в финал турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды). В матче 1/2 финала канадец обыграл казахстанского теннисиста Александра Бублика со счётом 6:1, 6:2.
– Феликс, это был властный, безжалостный теннис, который выводит тебя во второй финал подряд. Хочу, чтобы ты поразмышлял об этом и также о том уровне тенниса, который сейчас показываешь.
– Да, каждый день, когда выходишь на корт во время победной серии, не знаешь, не станет ли этот вечер тем самым, когда она закончится. Но сегодня был не тот вечер… И что касается моего уровня, это был, без сомнений, лучший матч за долгое время. Не знаю статистику, но эффективность во всём, точность, намерения были чёткими, и я просто отлично бил по мячу. Когда так себя чувствуешь на корте — играть в теннис одно удовольствие. Очевидно, для соперника это по-другому, но, что касается моей игры, это прекрасное ощущение, – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте после матча.
