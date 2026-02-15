Скидки
Турнир WTA-1000 в Дубае, 2026 год: расписание матчей на 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартует турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-1000, 2026 год. Дубай. Расписание матчей на 15 февраля

  • 10:10. Линда Носкова (Чехия) – Энн Ли (США);
  • 10:10. Даяна Ястремская (Украина) – Джаниче Чен (Индонезия);
  • 11:30. Мари Боузкова (Чехия) – Элисе Мертенс (Бельгия);
  • 11:30. Татьяна Мария (Германия) – Кимберли Бирелл (Австралия);
  • 11:30. Питон Стирнс (США) – Чжэн Цинвэнь (Китай);
  • 13:00. Людмила Самсонова (Россия) – Лейла Фернандес;
  • 13:00. Анастасия Павлюченкова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия);
  • 13:00. Элла Зайдель (Германия) – Кристина Букша (Испания);
  • 14:30. Диана Шнайдер (Россия) – Майя Джойнт (Австралия);
  • 16:00. Лулу Сун (Австралия) – Магда Линетт (Польша);
  • 18:00. Хейли Баптист (США) – Александра Эала (Филиппины);
  • 19:30. Зейнеп Сёнмез (Турция) – Сара Бейлек (Чехия).
Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
