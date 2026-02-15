Скидки
Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего финала с де Минором в Роттердаме

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) с австралийцем Алексом де Минором.

Роттердам. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Феликс Оже-Альяссим
6
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим

«Думаю, это отличное противостояние. Первый сеяный против второго сеяного. Он не смог победить последние три года, теперь играет с другим соперником. Очевидно, он проигрывал Яннику и Карлосу последние пару лет… Но сейчас не время быть друзьями. Мы отличные друзья вне корта, у нас большое взаимное уважение, покажем это в финале хорошей борьбой и спортивным поведением. Но в то же время только один может поднять трофей, так что нам обоим нужно идти до конца», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте после полуфинального матча турнира.

