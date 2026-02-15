Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего финала с де Минором в Роттердаме
Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) с австралийцем Алексом де Минором.
Роттердам. Финал
15 февраля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
|1
|2
|3
|
|
6
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
«Думаю, это отличное противостояние. Первый сеяный против второго сеяного. Он не смог победить последние три года, теперь играет с другим соперником. Очевидно, он проигрывал Яннику и Карлосу последние пару лет… Но сейчас не время быть друзьями. Мы отличные друзья вне корта, у нас большое взаимное уважение, покажем это в финале хорошей борьбой и спортивным поведением. Но в то же время только один может поднять трофей, так что нам обоим нужно идти до конца», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте после полуфинального матча турнира.
