Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего финала с де Минором в Роттердаме

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего финального матча турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) с австралийцем Алексом де Минором.

«Думаю, это отличное противостояние. Первый сеяный против второго сеяного. Он не смог победить последние три года, теперь играет с другим соперником. Очевидно, он проигрывал Яннику и Карлосу последние пару лет… Но сейчас не время быть друзьями. Мы отличные друзья вне корта, у нас большое взаимное уважение, покажем это в финале хорошей борьбой и спортивным поведением. Но в то же время только один может поднять трофей, так что нам обоим нужно идти до конца», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте после полуфинального матча турнира.